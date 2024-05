Il quadro dei playoff scudetto del campionato Primavera 1 si è completato poco prima delle 13 di oggi, con il 3-3 pirotecnico contro il Torino grazie al quale il Milan si è qualificato, col brivido, alle fase finali come sesta forza del campionato: la squadra di Ignazio Abate incrocerà nel primo turno la Lazio e da quella sfida uscirà l'avversaria della Roma. Sull'altro lato del tabellone, l'Inter Primavera, che ha chiuso la regular season come leader, aspetta una tra Atalanta e Sassuolo, quarta e quinta forza del torneo.

IL QUADRO DEI PLAYOFF:

Gara 1 del Primo Turno (Atalanta vs Sassuolo) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (Lazio vs Milan) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (Inter vs Atalanta/Sassuolo) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (Roma vs Lazio/Milan) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024

