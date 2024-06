Non solo il Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport Monza, Nizza e Fiorentina sono sulle tracce di Audero dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter. In vantaggio resta la neopromossa in Serie A, la Sampdoria lo valuta 7 milioni di euro, gli stessi previsti per l'eventuale riscatto dei nerazzurri.

E c'è un intreccio anche con il mercato dell'Inter. La Fiorentina ci sta pensando qualora Terracciano venisse ceduto: al momento piace al Genoa in caso di addio di Martinez.