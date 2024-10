Niccolò Squizzato, centrocampista del Pescara ex Inter, ha parlato a Rete8 soffermandosi anche sul passato: "È vero, tifavo Milan e avevo Kakà come idolo ma sono andato subito all’Inter e sono cresciuto lì. Obiettivo? Non possiamo negare che dobbiamo vincere. Ce la giocheremo fino in fondo”, ha concluso.