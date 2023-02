La Salernitana ha deciso di esonerare Davide Nicola. Il tecnico, già allontanato e poi ripreso nel giro di pochi giorni alcune settimane fa, stavolta cambierà davvero guida. Il presidente Iervolino ha infatti deciso di affidare la squadra a un ex interista, il portoghese Paulo Sousa, una lunga esperienza internazionale sia da calciatore che da allenatore, già visto in A in entrambe le vesti (in panchina alla Fiorentina).