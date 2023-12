Ventunesima partita ufficiali con il Fenerbahçe per Edin Dzeko che con la doppietta di questa sera segnata allo Spartak Trnava ha messo a segno il suo 16esimo gol stagionale e scritto la storia del club turco. L'ex attaccante dell'Inter, a 37 anni e 271 giorni, è diventato il giocatore più anziano a segnare due gol in una partita per una squadra turca nelle coppe europee.