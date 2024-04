Si alimenta di un nuovo capitolo lo scontro tra Samuel Eto'o, il presidente della Federcalcio camerunese, e il governo del Paese. Si è aperto in giornata un nuovo fronte a causa della notizia della nomina del nuovo ct della Nazionale, individuato nel belga Marc Brys. L'annuncio è stato fatto con un comunicato direttamente dalla Presidenza della Repubblica, a capo della quale c'è il 91enne Paul Biya, da 42 anni leader indiscusso del Camerun. Notizia che Eto'o, come il resto della popolazione, ha appreso dalla televisione di Stato.

Pronta la risposta della FECAFOOT che con un comunicato contesta l'ingerenza governativa nei propri affari: "La Federcalcio esprime la sua grande sorpresa a fronte di questa decisione che è in diretta opposizione al decreto 2014/384 del 26 settembre 2014 che le affida l'organizzazione e la gestione delle selezioni nazionali di calcio. La federazione si riserva di far chiarezza sulla situazione e comunicherà a breve come intende muoversi al riguardo".