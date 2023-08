Arturo Di Napoli, parlando a TMW Radio, ha fatto un parallelo tra il centrocampo dell'Inter e quello del Napoli, spiegando che quello a disposizione di Inzaghi abbia qualcosa in più: "E' un centrocampo dinamico come vuole Inzaghi. Barella e Frattesi in fase di interdizione danno una certa garanzia. E' chiaro a livello di fisicità, sulle palle aeree, qualche difficoltà può esserci, ma la qualità e non solo c'è. E' al livello del Napoli? Di sicuro Garcia si porterà dietro delle idee di Spalletti, ma sono due reparti forti entrambi a loro modo. L'Inter ha più qualità".

Daniele Luongo