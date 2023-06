A pochi giorni dalla finale di Champions League, prende corpo l'idea che quella di Istanbul possa essere stata l'ultima partita di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter, dopo due stagioni e quattro trofei in bacheca. La proposta di rinnovo annuale della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di un mese fa, 4 milioni netti più bonus. Nel frattempo l'attaccante ha ricevuto altre proposte importanti, dalla MLS, dall'Arabia (biennale più opzione per il terzo anno da 8 milioni a stagione) e, in ultimo, dalla Turchia dove il Fenerbahçe ha messo sul piatto un biennale da 6 milioni, che equivarrebbe in pratica al triplo di quanto gli verserebbero i nerazzurri.

Nella testa del Cigno di Sarajevo, 37enne, c'è la volontà di rimanere all'Inter, mal che vada in Italia ma in assenza di opzioni preferirebbe restare in Europa, declinando proposte più esotiche. Per questa ragione sta riflettendo seriamente sull'offerta turca, visto che nel Fener avrebbe anche garanzie tecniche, in altre parole sarebbe titolare invece che punta di riserva, ruolo che lo attenderebbe rimanendo a Milano.

Al di là di tutto, però, l'ex Roma continua ad aspettare il rilancio dell'Inter che però è tutt'altro che scontatoi, anzi. I dialoghi si sono raffreddati ultimamente e i 4 milioni proposti difficilmente verranno implementati. Il bosniaco attenderà la sua attuale squadra ancora una settimana, poi sceglierà la prossima destinazione.