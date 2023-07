L'Inter e l'Al-Nassr trovano sabato sera l'accordo definitivo per la cessione di Marcelo Brozovic, proprio negli istanti in cui Twitter si risveglia dopo l'assurda rivoluzione, l'ennesima, targata Elon Musk. Agli utenti, verificati e non, viene temporaneamente limitata la lettura dei tweet ponendo un tetto massimo giornaliero. Un modo insomma per andare in contro all'autodistruzione di Twitter. Un cattivo esempio di come non saper sfruttare la potenzialità di un social network che negli anni si è evoluto, diventando uno strumento importante soprattutto nel mondo dell'informazione.

Se su Twitter in pochi istanti si è scatenato il putiferio mondiale, ci ha pensato ancora una volta Brozovic a scatenarlo nel mondo Inter con l'ennesima storia Instagram. Il gioco è bello quando dura poco, Marcelo. Se in campo hai dato modo di farci innamorare della tua versione Epic, da qualche giorno sui social stai dimostrando la tua parte peggiore. L'emoticon del circo postata sabato sera, così come tutti i "giochetti" social di questi giorni, si poteva e doveva decisamente risparmiare. Si è professionisti sempre, dentro e fuori dal campo. Fino all'ultimo giorno in cui sei sotto contratto, per rispetto del club e dei suoi tifosi. Perché correre il rischio di rovinare un qualcosa di bello come una storia d'amore durata 8 anni e mezzo? Perché?

Fortunatamente però c'è anche l'altra faccia della medaglia. Ed è il caso di Inter Media House che ha sfornato un autentico capolavoro social per annunciare l'acquisto di Thuram, il primo ufficiale della sessione nerazzurra 2023/24 di calciomercato. Le "partite" oggi si vincono anche sui social, diventati elementi fondamentali per consolidare e affermare sempre di più il brand di un club nel mercato generale. L'Inter è costretta ad inseguire i top club europei, numericamente parlando (followers e interazioni), ma negli ultimi anni è stato fatto un grande lavoro che ha permesso al club di far parlare di sé nel mondo anche per questo, oltre agli importanti risultati sportivi raggiunti. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi. Lo stesso Thuram è apparso piuttosto "scatenato" il giorno della sua presentazione, tra dichiarazioni, foto e video. La speranza è che questo entusiasmo poi venga trasportato anche in campo.