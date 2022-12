Ottimismo, fiducia, date ipotetiche per la deadline. Intanto la firma di Milan Skriniar sul rinnovo di contratto con l’Inter non è ancora arrivata. C’è da preoccuparsi? Conoscendo l’attaccamento alla maglia del classe ’95 di Žiar nad Hronom, che veste il nerazzurro ormai dal luglio del 2017, non si farebbe fatica a dire ‘no’. Tenendo in considerazione l’altro lato della medaglia, però, è ovvio che le continue voci sulla ricca proposta Paris Saint-Germain rimbalzate un giorno sì e l’altro pure in estate e, soprattutto, l’accordo in scadenza il 30 giugno del 2023, tendono a lasciare un leggero stato d’ansia sulla questione.

Da quel giorno in poi - ormai lo sanno ormai anche i muri - il difensore slovacco sarebbe libero di accasarsi a qualsiasi club in quanto svincolato, con l'accordo che potrebbe essere anticipato di qualche mese. Uno scenario che l’Inter deve assolutamente scongiurare. Trattenere Skriniar a Milano significherebbe blindare la colonna di una squadra che dagli anni bui fatti di delusioni e sofferenze è riuscita pian piano a riemergere in Italia e in Europa, riportando in bacheca anche qualche trofeo importante. Perdere Skriniar a zero, invece, vorrebbe dire riassaporare con amarezza la pellicola del film che ha già visto come protagonista Ivan Perisic, sbarcato al Tottenham di Conte sia per ragioni professionali che economiche, ma anche per un ingenuo - ed eccessivo - ‘temporeggiare’ da parte della dirigenza nella strategia-rinnovo.