A poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Atletico Madrid, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha raggiunto Walter Samuel, ex difensore dei nerazzurri, che si sofferma tra le altre cose sul forte legame tra il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone e la Milano interista: "All'Inter amano molto il Cholo e lo rispettano anche molto. Incontrare l'Atlético non è facile e genererà rispetto. Poi inizierà la partita e tutto sarà dimenticato. Simeone ha giocato qui e ha fatto molto bene. Si è detto più volte che potrebbe allenare all'Inter, penso che potrebbe anche essere nella sua mente di venire in Italia a fare il tecnico prima o poi. Se non sbaglio vorrebbe allenare proprio l'Inter o la Lazio, perché sono le due squadre dove ha giocato. Diego qui è una persona molto cara. Ma sanno anche che è molto competitivo e non regala nulla".

Samuel, oggi assistente del ct argentino Lionel Scaloni, parla poi del suo rapporto personale con Simeone: "Abbiamo giocato solo in Nazionale e qualche partita uno contro l'altro. Poi ho avuto la fortuna di andarlo a trovare, vedere alcuni allenamenti e poter parlare con lui come assistente. Un giorno siamo andati con Lionel Scaloni a incontrarlo perché è uno degli allenatori da cui volevamo prendere qualche spunto. Più che altro è interessante perché vive molto il calcio e ci sentiamo abbastanza identificati con il suo stile, come lo trasmette, come riesce ad imprimerlo alla squadra, ed è per questo che siamo andati a vederlo due volte. Abbiamo un ottimo rapporto."

Dall'Italia ha sentito in alcune occasioni critiche nei confronti del gioco dell'Atlético Madrid e di Simeone. Qualcosa "che non capisco", sostiene The Wall, perché ritiene che il suo lavoro al club madrileno sia incredibile: "Ormai sono più di dieci anni che è lì e allenare dieci anni in un club è dura. È difficile restare lì, ma anche competere, vincere trofei. Lottare con Barcellona e Real Madrid non è facile. Anche lui lo ha detto un paio di volte. Rimanere nell’élite per così tanto tempo e continuare a mantenere la passione che ha in ogni gioco è ammirevole”.