L'Inter Primavera oggi ha scoperto tutte le tappe del suo viaggio nel campionato 2023-24, quello in cui partirà per provare a riscattare una stagione in cui non è riuscita dopo tempo immemore neanche a qualificarsi per i playoff scudetto. Ecco il calendario dei nerazzurrini di Chivu:

GIRONE D'ANDATA:

Inter-Empoli

Cagliari-Inter

Inter-Fiorentina

Frosinone-Inter

Inter-Torino

Samp-Inter

Inter-Sassuolo

Bologna-Inter

Inter-Genoa

Verona-Inter

Atalanta-Inter

Inter-Roma

Monza-Inter

Inter-Milan

Lecce-Inter

Inter-Lazio

Juve-Inter

GIRONE DI RITORNO

Inter-Samp

Torino-Inter

Inter-Bologna

Empoli-Inter

Inter-Monza

Milan-Inter

Genoa-Inter

Inter-Juve

Roma-Inter

Inter-Lecce

Inter-Frosinone

Sassuolo-Inter

Inter-Cagliari

Fiorentina-Inter

Inter-Verona

Lazio-Inter

Inter-Atalanta