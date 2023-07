Hakan Calhanoglu è pronto a scrivere altre pagine della sua storia interista che, per effetto del rinnovo ufficializzato quest'oggi, continuerà fino al 2027. Un capitolo nuovo al quale il turco ha dato un titolo inequivocabile, come si legge in un'illustrazione pubblicata sulla sua pagina Instagram: "2027, hungry for more". Insomma, Calha è più affamato che mai, evidentemente non ancora sazio dopo i quattro titoli vinti da quando è passato da una sponda del Naviglio all'altra.

