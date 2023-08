Tra i nomi per l'attacco dell'Inter spunta una nuova alternativa. Un nome già accostato ai nerazzurri nel passato. Si tratta di Duvan Zapata, in uscita dall'Atalanta perché non più una prima scelta e gradito anche al Monza. "Potrebbe diventare la classica occasione di fine mercato, anche perché è difficile che l'eventuale partenza di Correa si concretizzi prima di Ferragosto", scrive Tuttosport, che sottolinea come il colombiano sia un'alternativa qualora dovesse andare via Correa. Il fronte Zapata potrebbe aprirsi parlando anche del difensore che serve all'Inter, visto che tra i nomi papabili ci sono anche Toloi e Demiral.

In avanti il preferito resta sempre Balogun, ma l'Arsenal parte da 45-50 milioni di euro, che potrebbero scendere a 40 visto che i gunners devono rientrare degli investimenti per Rice e Havertz. "L'Inter sa che per provare a prenderlo serviranno almeno 35 milioni più bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita (15-20%?)", come riporta il quotidiano.

Altre piste sono quelle di Taremi (ma il Porto chiede attorno ai 30 milioni) e Morata (serve pagare una clausola in rata unica e un ingaggio da 5-6 milioni netti senza Decreto Crescita). In questo caso al posto di Correa si proverebbe a prendere una seconda punta "di fantasia" e potrebbe essere Sanchez.