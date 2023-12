Dopo il risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra, infortunio rimediato durante il match contro il Napoli, Denzel Dumfries corre verso il ritorno in campo. A parlarne è la Gazzetta dello Sport che rende noti gli aggiornamenti provenienti dall'infermeria di Appiano Gentile, dove oggi la squadra di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo. L'esterno olandese, presente alla Pinetina per allenarsi anche ieri nel giorno di Natale insieme a Lautaro e Dimarco, ha lavorato ancora a parte ma sul campo, e secondo la Rosea potrebbe tornare in gruppo già domani o giovedì.

"Le sensazioni sono positive e c'è la concreta possibilità che venerdì possa essere a disposizione di Inzaghi per la panchina" si legge nella versione online del quotidiano milanese che poi sul capitano e il numero 32 precisa: "Per Lautaro e Dimarco invece solo fisioterapia: il Toro e l'esterno azzurro al Ferraris non ci saranno perché c'è la volontà di non rischiare una ricaduta. L'obiettivo è riaverli per il match di sabato 6 gennaio a San Siro contro l'Hellas Verona. Domani mattina nuova seduta alla Pinetina".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!