Anche il Corriere dello Sport conferma l'inserimento veemente del Marsiglia che pare aver bruciato tutti per Correa. E per tutti si intende la concorrenza folta di Torino, Betis, Bournemouth, Lille, Lipsia e perfino Cagliari. E lo stesso giocatore, dopo le resistenze delle scorse settimane, sembra si sia convinto a cambiare aria. "Da sabato scorso, però, qualcosa è cambiato. Quei 90’ trascorsi in panchina, con Mkhitaryan che ha chiuso la partita da punta alle spalle di Arnautovic, sono stati la fotografia di quello che, nel caso, potrebbe attenderlo in questa stagione. In sostanza, non solo partirà da quarto attaccante in gerarchia, ma, a meno di necessità, lo spazio sarà comunque ridotto. La verità è che dopo averlo voluto a Milano e dopo averlo difeso davanti alle critiche, anche Inzaghi si è convinto che sarebbe meglio per tutti se facesse le valigie", si legge.

E c'è un retroscena confermato dal quotidiano romano. "I giocatori che c’erano già ai tempi di Sanchez, già da qualche settimana hanno cominciato a tempestare il cileno di messaggi, chiedendo conferme sulle possibilità di un suo ritorno. Beh, usando un eufemismo, il Niño, da questo punto di vista, è quanto meno molto ottimista. Anzi, la sua fiducia è in costante crescita: aspetta solo la chiamata giusta e si precipiterà a Milano, come i suoi rappresentanti sono pronti a sedersi a tavola con Marotta e Ausilio per il contratto". Tutto pronto per il domino.

