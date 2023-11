"Il Derby d'Italia non parte alla pari". Questo il pensiero del Corriere dello Sport in uno dei pezzi di approfondimento di oggi su Juventus-Inter. Il quotidiano romano pone l'accento sul fatto che i nerazzurri, dati alla mano, arriva alla sfida di stasera allo Stadium più pronta, con più esperienza in campo e con "uomini che hanno più calcio nella testa e nelle gambe", si legge.

La Juve conta un'età media di 26 anni contro i 29 dell'Inter. Insomma, Allegri ha le mani su una rosa più giovane di quella di Inzaghi che è costata però 406 milioni di euro contro i 250 dell'Inter, che insegue i bianconeri anche sul monte ingaggi (più alto quello della Vecchia Signora). Il parallelo tra i due club continua ricordando che i bianconeri hanno il 15% dei calciatori Under 21 mentre tra i nerazzurri, attualmente, non c’è nessuno sotto i 21 anni: il 36% della rosa della Juve è fatta di calciatori tra i 21 e i 25 anni contro il 20,8% dell'Inter. Diverso il discorso per gli Over 30 che con Inzaghi giocano quasi il 40% del tempo, mentre con Allegri appena il 21,7%.

Infine, il giornale spolvera anche un altro dato: nei campionati più importanti d'Europa (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia) gli interisti contano 4772 presenze, gli juventini sono a quota 3603. I giocatori della Juve inseguono i nerazzurri anche nelle presenze in Champions: 620 quelle dei calciatori dell'Inter, 445 quelle dei bianconeri. La conclusione del Corsport è chiara: l'Inter sembra davvero costruita per vincere, la Juve per tornare a competere.

