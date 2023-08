Folarin Balogun sembra essere il profili prediletto per l'attacco di Simone Inzaghi. Nato a Brooklyn il 3 luglio 2001, si trasferisce in Inghilterra e inizia a dare i primi calci al pallone acquisendo anche la cittadinanza americana. All'età di 10 anni uno scout dell'Arsenal lo nota e gli fa fare un provino con i Gunners. Lo punta anche il Tottenham, ma alla fine lo compra l'Arsenal. Nelle giovanili il comportamento non è sempre lineare, tant'è che, qualche ritardo dagli allenamenti, gli costa alcune espulsioni. Ci pensa Thierry Henry, storica bandiera del club, a istruirlo per cercare di metterlo sul binario del successo.

Rapido e forte in progressione, ama muoversi su tutto il fronte d'attacco, ispirato dai profili del calibro di Cavani e Lewandowski. Il suo primo ruolo, curiosamente, è stato il difensore, anche se ha sempre evidenziato quanto gli piaccia giocare in profondità alle spalle dell'ultimo difensore della squadra avversaria. Il 26 aprile 2021 prova a mettersi alle spalle l'appellativo di 'teenager imprudente', firmando il primo contratto da professionista. Al Reims si comporta molto bene, realizzando 22 gol. Il 16 giugno di quest'anno anche l'esordio in Nazionale. Ora il futuro da decifrare, con tanta voglia di novità. Chissà che non sia con la maglia dell'Inter...