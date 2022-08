Sarà quindi Alessandro Prontera il primo direttore di gara di questa stagione di Serie A per l'Inter, impegnata sabato al Via del Mare contro il Lecce. Il 35enne fischietto della sezione di Bologna ma nativo di Tricase, nel Salento, ha diretto i nerazzurri nella propria carriera solo in una circostanza: avvenne il 1° maggio 2021 quando l'Inter di Antonio Conte si impose per 2-0 a Crotone ponendo in quella circostanza la pietra angolare sulla conquista dello Scudetto.