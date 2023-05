Con Dzeko e Mkhitaryan, l'Inter è diventata la prima squadra ad avere due giocatori di almeno 34 anni a segnare in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League. Era dalla stagione 2013/14, con la maglia del Borussia Dortmund, che Henrikh Mkhitaryan non segnava più di una rete in una edizione della Champions League (due).