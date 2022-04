Prestazione di sostanza per Nicolò Barella domenica allo Stadium contro la Juventus: il numero 23 nerazzurro ha chiuso il match con 13 km percorsi, almeno uno in più di tutti gli altri giocatori in campo. Corse, ripartenze, contrasti: 14 duelli e 9 possessi guadagnati per Barella. Una prestazione in crescendo, dopo le difficoltà iniziali in un confronto molto fisico e dispendioso con Rabiot.