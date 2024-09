Tante assenze per l'Udinese in vista della gara di domani in campionato contro l'Inter. Secondo Tuttosport, starà fuori Pajero, così come Giannetti. Stanno recuperando Kristensen e Kamara, ma potrebbero rimanere fuori per evitare ricadute.

Runjaic ha fatto sapere, dopo la gara di Coppa Italia, che potrebbe anche passare in futuro alla difesa a quattro, ma finora ha sempre giocato con il 3-4-2-1 o con il 3-5-2.