Buona prova dell'Inter che regola 2-0 la Lazio e accede alle semifinali di Coppa Italia. Nelle pagelle del Corsport spicca il 7,5 per Arnautovic, mentre i bocciati sono Frattesi e Taremi.

S.Inzaghi (all.) 7 Strana Inter, senza 9 titolari, un po’ smemorata, ma con la sua voglia di vincere.

Martinez 7 Dita, unghie prodigiose sui tiri di Isaksen. Anche il piedone.

Pavard 6 Precisioni ed esattezze fino a quel passaggio suicida all’indietro (abbonato).

De Vrij 6 Ha cominciato aprendo buchi, poi le giuste letture. Chiude la visuale di Mandas sul gol di Arnautovic.

Bisseck 6 Un salvataggio su Dia, ha scongiurato assalti. Più lanciato nel secondo tempo.

Darmian sv Ko dopo 20 minuti per sospetto stiramento.

Dumfries (24’pt) 6 Entra nel gol di Arnautovic, la trattenuta su Rovella è furbesca. Pedalate tipiche, poi Tavares l’ha messo in difficoltà.

Frattesi 5,5 Pochissimi spunti. Largo in avvio, ha dato una mano a coprire su Zaccagni.

Barella (39’st) sv

Asllani 6 Partenza banalizzando le giocate, era anche disturbato da Dia e Tchaouna. Dopo il giallo (salterà la semifinale) per paradosso la sua partita ne ha guadagnato. Ha azzannato gli spazi e trovato un tiro velenoso.

Calhanoglu (19’st) 6,5 Il rigore battuto con maestria, ha perfezionato la regia.

Zielinski 6,5 Tanta corsa, impulsi da occasionali a elettrici. Le giuste onde.

Dimarco 6 Suo l’angolo del gol di Arnautovic, una ciliegina rivestita da assist. Tenuto a freno dalla posizione alta di Lazzari, ma non era in serata di grazia. S’è esibito in una delle specialità che più gli piace.

Bastoni (19’st) 6 Presenza subito rocciosa. Un’incornata di De Vrij l’ha messo quasi ko.

Arnautovic 7,5 Mirabilia balistica e stilistica quel sinistro, un pallone rotante scagliato al volo, da posizione inusuale, fuori dall’area su input dalla panchina. Tanti recuperi.

Correa (19’ st) 6,5 Prende il rigore dopo aver “scherzato” Guendouzi.

Taremi 5 Stralento e stralunato. Imbarazzante per tenuta atletica ed errori, ha sbagliato stop e appoggi. Un doppio recupero a fine primo tempo, segnali di rivitalizzazione.