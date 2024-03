Bene ma non benissimo: così si potrebbe sintetizzare la direzione di gara di Marciniak al Civitas Metropolitano.

In particolare, la Gazzetta dello Sport sottolinea una certa tendenza a far passare troppo serenamente il gioco duro di alcuni interpreti di casa, con Koke su tutti. Regolare il gol di Dimarco, così come quello di Griezmann: non ci sono offside.

Koke subisce il giallo solo al 90' dopo aver randellato per tutto il match: si ricordano, tra gli altri, una gomitata sulla schiena a Thuram al 38' e un'altra dura entrata sempre sul francese al 75'. Manca un giallo a Thuram per il colpo proibito a Savic al 100'. E manca pure l'ammonizione a Saul che fa fallo al 112' su Sanchez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!