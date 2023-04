Gara tutto sommato serena per Daniele Doveri ieri sera a San Siro tra Inter e Juventus. "Tra il 7’ e il 10’ del primo tempo, Doveri sorvola (niente giallo ma solo un avvertimento verbale) su due pestoni praticamente identici per dinamica, tacco sulla punta dell’avversario, di Alex Sandro su Barella e Rabiot su Darmian - scrive la Gazzetta dello Sport -. Regolare il vantaggio di Dimarco al 15’, sul filtrante di Barella l’esterno nerazzurro è tenuto in gioco da Kostic sulla sinistra, attardato nel rientro. Annullato invece il raddoppio di Dzeko all’8 del secondo tempo, il centravanti di Inzaghi è al di là della linea difensiva bianconera sul lancio di Dimarco".

Corretto il giallo a Locatelli come corretto è stato non assecondare le proteste juventine per un presunto tocco di mano di Bastoni in area nerazzurra.