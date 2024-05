Non è stata finora una stagione facile per André Onana, passato l'estate scorsa dall'Inter al Manchester United. "Non solo questo weekend ma tutta la stagione è stata difficile per tutti noi come singoli e come gruppo. Dobbiamo restare positivi, non abbiamo perso il posto in Europa col Burnley. Dobbiamo prenderci tutti le responsabilità, parto da me. L'ultima gara è andata, se questa stagione non è stata buona sono certo che la prossima lo sarà. Tutti in squadra siamo dei vincenti e vogliamo vincere".

"Abbiamo parlato all'inizio della stagione di provare a vincere tutto - prosegue Onana -. L'inizio è stato difficile, ma ora sto meglio. Mi sono spesso trasferito, in carriera. Ora conosco le persone, il campionato, conosco Manchester. Guardandomi indietro sorrido, ma all'inizio mi sono chiesto se avessi fatto la migliore scelta. Sono sicuro di averla fatta perché lo United è uno dei più grandi club al mondo".