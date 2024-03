"Cosa mi rimane impresso del mondo bianconero? Il fatto che in ogni partita, quando sei alla Juve, devi giocare per vincere. Quella è l’unica cosa che conta. A livello personale la doppietta all’Inter a San Siro fu un bellissimo momento". A parlare così è Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, intervistato da Tuttosport.