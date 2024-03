Tuttosport punta il dito contro le seconde linee dell'Inter in attacco. Su Alexis Sanchez, che al contrario di quanto ha fatto Depay per l'Atletico Madrid, "non ha combinato niente e ha chiuso calciando il suo, di rigore, malissimo". Uno che, sempre secondo il quotidiano, "il meglio l’ha ampiamente dato e che l’Inter ha ripreso dopo aver pagato per liquidarlo". Il tutto mentre Arnautovic era ko per il secondo infortunio muscolare importante in stagione.

Il quotidiano parla di "inadeguatezza" degli attaccanti alle spalle di Thuram e Lautaro. Addirittura si legge che "lo scudetto della seconda stella, pur meritatissimo, non laverà l’errore di valutazione fatto da Beppe Marotta e Piero Ausilio sulla batteria degli attaccanti perché per vincere contro le medio-piccole in Italia può anche bastare avere Arnautovic e Sanchez come tappabuchi, ma in Europa l’asticella si alza".

Era quindi complicato in partenza pensare di fare troppa strada in Europa, come accaduto invece l'anno scorso, quando però Inzaghi poteva alternare Dzeko e Lukaku tra campionato e Coppa al fianco di Lautaro. Rimedi? Arriverà Taremi, che a luglio compirà 32 anni ma sa cosa significa giocare in Europa ma, chiosa il quotidiano, "in un club che vede come la Mecca i parametri zero e dove viene ceduto almeno un big a stagione risulta difficile pensare che i miracoli possano sempre riuscire. Vero Zhang?".