Oaktree concederà la proroga che serve a Steven Zhang, ma solo a condizione della garanzia di un futuro socio o di un acquirente. Altrimenti si andrà all'escussione del pegno. Quanto emerso ieri tramite Il Sole 24 Ore trova oggi conferma su Tuttosport: il fondo americano ritiene l'arrivo di nuove figure l'unica via per uscire dall'impasse.

Il prestito a Suning, o meglio alla controllata Great Horizon, viene classificato come ad alto rischio: difficilmente quei soldi verranno restituiti, ma a maggior ragione Oaktree non può permettersi che i conti dei nerazzurri peggiorino e quindi la campagna di rafforzamento sarà nuovamente a impatto zero.

Nel frattempo si continua a lavorare sulla questione stadio. Avere certezze sull'impianto di proprietà, a San Siro o altrove, è il miglior biglietto da visita possibile per attrarre investitori.