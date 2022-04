Giorni intensi per Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che stasera con il loro Cile proveranno ad acciuffare l’ultimo treno per il Qatar contro l’Uruguay. Poi, secondo Tuttosport, scatterà la missione Scudetto e poi il probabile addio all’Inter. Entrambi i giocatori nei mesi scorsi non hanno nascosto il proprio malcontento per lo scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi, sopratutto a mezzo stampa. A fine stagione per entrambi sarà addio, con il risparmio sul monte ingaggi (Sanchez percepisce 7 milioni, Vidal nel 2002-23 arriverà a 9.5) che verrà parzialmente annacquato dagli accordi di svincolo: a Sanchez andrà una buonuscita da 4.5 milioni, mentre per non far scattare il rinnovo automatico fino al 2023 presente nel contratto di Vidal il club dovrà versare 4 milioni. Prima di andare via, l’obiettivo di entrambi sarà quello di provare a farsi rimpiangere.