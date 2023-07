Si allungano i tempi per arrivare a Yann Sommer, designato da dirigenza e staff tecnico per essere il titolare tra i pali dell'Inter. Secondo Tuttosport, finché il Bayern Monaco non avrà preso un sostituto difficilmente darà il via libera per lo sivvero nonostante un'intesa già raggiunta da 4,5 milioni di euro.

Sommer, riporta il quotidiano, sarà presumibilmente tra i pali contro il Liverpool nella prossima amichevole. Come secondo portiere aumentano invece le quotazioni di Audero visto il percorso in salita per Trubin.