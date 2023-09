Nonostante la stagione del mercato sia appena terminata, le scelte per il futuro tengono già banco. Ne scrive oggi Tuttosport, elencando i giocatori per i quali andranno fatte delle scelte. Intanto Audero, pagato 1,5 milioni per il prestito annuale che può essere riscattato a 6,5. Saranno invece certamente trattenuti, in virtù dell'obbligo di riscatto, Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic. Ci sono poi i vari Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan, Sensi, Sanchez, Cuadrado e Klaassen che hanno un accordo solo fino a giugno 2024.

L'olandese ha un'opzione per restare un anno in più, Sensi cercherà invece quasi certamente un'altra destinazione. Sanchez e Cuadrado verranno valutati nel corso di questa stagione, mentre Darmian e Mkhitaryan difficilmente verranno lasciati andare.

Ci sono poi tre pilastri con cui sono iniziate le negoziazioni per i rinnovi: Dimarco, Barella e Lautaro. Hanno tutti e tre contratti a lunga scadenza, fino al 2026, ma giocatori di questo status vanno blindati con largo anticipo.

Il quotidiano sottolinea che "nell’ultima sessione l’Inter ha chiuso in parità dal punto di vista del flusso di valore degli acquisti e delle cessioni: circa 97 milioni di uscite e stessa cifra di entrate. Ma andando ad analizzare i movimenti di cassa, determinati dal momento dell’esercizio effettivo di diritti e obblighi di riscatto, il saldo è decisamente positivo: i ricavi aumentano di circa 20 milioni grazie al trasferimento definitivo di Pinamonti al Sassuolo. Gli investimenti, invece, scendono: sono stati effettuati i riscatti di Acerbi e Asllani, ma Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic saranno pagati tra un anno. Così il segno più vale circa 50 milioni".