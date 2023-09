Con Fikayo Tomori squalificato e con Pierre Kalulu costretto al forfait per problemi fisici, Stefano Pioli si gioca la carta Simon Kjaer nel tentativo di fermare le ondate offensive dell'Inter e di Lautaro Martinez in particolare. Come riferisce Tuttosport, il danese avrà anche il compito di cancellare il ricordo di diversi derby di grande sofferenza in marcatura sull'attaccante argentino: "Non sarà un compito facile, ma Kjaer ne ha viste tante all’interno della sua carriera e questo clima di scetticismo sembra averlo caricato parecchio. Il ritorno dopo il gravissimo infortunio di un anno e mezzo fa, con la rottura del crociato e del collaterale dopo pochi minuti di Genoa-Milan, è stato caratterizzato da un rendimento altalenante da parte di Simon, che tuttavia rimane un giocatore fondamentale dentro lo spogliatoio milanista e sa bene che sono queste le occasioni nelle quali la sua importanza deve tramutarsi in grandi partite. L’avversario, come detto, è noto ma allo stesso tempo non è di facile gestione. Perché la coppia Lautaro Martinez-Thuram ha caratteristiche fisiche e tecniche che possono mettere in difficoltà un duo molto fisico come quello formato da Thiaw e Kjaer e qui dovrà essere bravo anche Pioli a strutturare in un determinato modo l’intera fase difensiva della squadra, proprio per non mandare in crisi i suoi due centrali".

Alla destra di Simon Kjaer ci sarà Davide Calabria, che vivrà un nuovo capitolo dell'eterna sfida contro Federico Dimarco, che si trascina dai tempi delle giovanili. Oggi la rifinitura e poi niente ritiro pre gara