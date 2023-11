L'Inter sa solo vincere lontano da San Siro: così Tuttosport commenta il successo nerazzurro di Bergamo. Percorso netto fuori casa per la squadra di Inzaghi lanciata in vetta alla classifica.

Resta solo una piccola variazione sul tema secondo i colleghi di Torino: è arrivato il primo gol incassato in trasferta, "merito" di Sozza che non fischia fallo sul contatto Lookman-Dimarco. Il Milan intanto è scivolato a meno 6 e oggi la Juve va a Firenze. Proprio le prossime trasferte con Juve e Napoli daranno - secondo TS - una dimensione chiara ai sogni dell'Inter. "Ma risulta difficile pensare che questa squadra non possa lottare fino in fondo per lo scudetto".