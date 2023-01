Per Tuttosport , l' Inter si è fermata a Riad . Una "sconfitta gravissima" contro l' Empoli , che rischia di mettere una pietra tombale sul sogno scudetto visti i tredici punti di distacco dal Napoli . L'obiettivo diventa invece difendere la zona Champions visto che oggi ci sono cinque squadre in quattro punti (aspettando Lazio-Milan ).

A Cremona sabato prossimo non ci saranno gli squalificati Barella e Skriniar, lì si capirà se questa serata è stata "un temporale fuori stagione o se bisogna allarmarsi", visto che anche prima della Supercoppa le prove con Verona e Parma erano state deludenti. "Per questo motivo sarà molto interessante vedere il comportamento dei nerazzurri nelle prossime tre partite, quando - nel giro di una settimana - saranno impegnati a Cremona, in Coppa Italia con l’Atalanta (match di importanza capitale considerata la piega che ha assunto il campionato) e il derby di ritorno", analizza il quotidiano.