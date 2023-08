L'estate di Romelu Lukaku potrebbe diventare un film, magari anche due. Promesso sposo dell'Inter, il belga e il suo entourage hanno bruciato la permanenza in nerazzurro flirtando con gli odiati rivali della Juventus che poi si sono rivelati bluffare e senza la cessione di Dusan Vlahovic non hanno mosso nemmeno una fiches per arrivare al belga. L'evoluzione delle ultime ore ha però portato una nuova formazione italiana a trattare con il Chelsea: la Roma di José Mourinho. Il portoghese chiedeva da inizio mercato rinforzi in attacco e dopo l'arrivo di Azmoun nella giornata di ieri è partito il blitz londinese per arrivare anche a Lukaku.

Come riportato da Tuttosport, il presidente Dan e il figlio Ryan Friedkin ieri sono arrivati a Londra insieme al ds Tiago Pinto e hanno trovato argomenti validi per intavolare una trattativa con il Chelsea. Il club londinese sarebbe ben disposto a cedere Big Rom anche con la formula del prestito, seppur oneroso, e parteciperebbe anche al pagamento dell'ingombrante ingaggio del belga pur di riuscire a cederlo entro il termine della finestra di mercato. La dirigenza giallorossa vorrebbe chiudere già nelle prossime ore e regalare quella coppia d'attacco Lukaku-Dybala che solo 12 mesi fa erano i tifosi interisti a sognare e che tra poche ore potremmo vedere all'ombra del Colosseo.

Luca Pesenti