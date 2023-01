L’agenzia di rating Fitch ha confermato il livello della valutazione del bond da 415 milioni di euro sottoscritto da Inter Media and Communication (il veicolo dove confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club nerazzurro) in scadenza nel 2027. Il giudizio resta quello di ‘B+’ espresso un anno fa, con un outlook definito ‘stabile’. Questa terminologia, spiega Tuttosport , rimanda alla tendenza prevista nell’evoluzione di una società per informare gli investitori che hanno puntato su un prodotto finanziario, in questo caso la maxi-obbligazione: la pagella ‘B+’ colloca il bond nel gruppo dei titoli considerati ‘altamente speculativi’.

"Fitch ritiene che il club nerazzurro proseguirà sulla rotta economica attuale senza scossoni peggiorativi - si legge -. Al centro delle osservazioni degli analisti di Fitch ci sono i problemi legati allo sponsor principale Digitalbits, che non riesce più a pagare i corrispettivi pattuiti. Il dissesto dell’azienda di criptovalute «ha diminuito la capacità di diversificare le fonti di ricavi e alimenta una maggiore dipendenza dai risultati del campo, in particolare dalla qualificazione alla prossima Champions League». Fitch sottolinea inoltre «la diminuzione delle entrate commerciali dovute ai mancati rinnovi dei contratti con gli sponsor asiatici, solo parzialmente compensati dalla firma di nuovi accordi». E viene fatto notare che «il monte ingaggi è calato come risultato di un notevole sforzo da parte del club, ma non così rapidamente come ci si sarebbe aspettati»", conclude il quotidiano.