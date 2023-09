Inzaghi e Pioli sicuramente hanno dei meriti sulle partenze perfette delle rispettive squadre. Hanno resistito alle tempeste di inizio 2023 e hanno lavorato in estate per farsi trovare pronti alla nuova stagione. Inzaghi, come scrive Tuttosport, è rimasto fedele al 3-5-2, ma l’arrivo di Pavard potrebbe allargare soluzioni offensive grazie anche gli innesti di Carlos Augusto e Cuadrado. Pioli, invece, ha abbandonato il 4-2-3-1 per passare ad un aggressivo 4-3-3. Il Milan impressiona per la fase offensiva del tridente e dell’inserimento delle nuove mezzali, ma importante è anche il lavoro dei terzini. Difensori pronti sempre a segnare è questo che sta facendo la differenza per Inzaghi e Pioli. Esempio pratico per i nerazzurri è Bastoni. Contro la Fiorentina per i primi 30’ ha completamente annullato Nico Gonzales, ma poi è diventato l’uomo in più in fase offensiva. E’ stato il giocatore che ha avuto più passaggi chiave nella partita e ha creato più occasioni da gol. Inzaghi potrebbe raddoppiare, con l’arrivo di Pavard nato come terzino di spinta ma evoluto come centrale. Non dimentichiamo Acerbi che spesso si sgancia dalla difesa per creare superiorità in attacco.

Daniele Luongo