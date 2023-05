Mentre l'Inter si accinge ad affrontare uno degli ultimi impegni di campionato, la finale di Coppa Italia e quella di Istanbul, Tuttosport, nell'edizione di oggi parla del futuro di Marcelo Brozovic. Venti giorni, da qui alla fine, in cui il croato "si giocherà presente e futuro" come esordisce il quotidiano torinese che considera l'ex Dinamo Zagabria la "colonna insostituibile dell’Inter da ormai cinque stagioni", almeno fino allo scorso settembre prima dell'infortunio che ha costretto Inzaghi a rimpiazzarlo praticamente fino a febbraio con "Calhanoglu regista ideale per il suo 3-5-2 e in Mkhitaryan la mezzala sinistra perfetta per il suo gioco, in particolare in Europa". L'infortunio di Mkhy durante Inter-Milan ha anticipato l'ingresso in campo di Marcelo al derby, che ora ritorna massimo dirigente dall'alto della sua cabina di regia. Almeno fino al 10 giugno, data in cui l'armeno dovrebbe tornare a disposizione. "Dunque, da qui al 10 giugno, le chiavi del centrocampo torneranno a Brozovic, con Calhanoglu destinato a ritrovare il ruolo di mezzala". E al netto di qualche turnover, le partite restanti "potrebbero rivelarsi decisive - per il croato - per conquistare una maglia da titolare a Istanbul, dove per altro potrebbe scendere in campo con la fascia di capitano, e dimostrare all’Inter di essere ancora un elemento fondamentale su cui puntare in futuro".

"Perché in inverno - ricorda TS -, mentre Calhanoglu volava in campo, l’intoccabilità del croato ha iniziato a vacillare. Già a gennaio qualcuno da Barcellona aveva iniziato a ragionare su uno scambio con Kessie, poi mai andato in porto", il che non esclude che proprio Brozovic "possa essere in estate un possibile uomo mercato". Inzaghi in Europa, ma anche in Supercoppa, "ha sempre schierato il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan" e al di là dell'età anagrafica dell'ex Roma, e "avendo poi l’Inter puntato l’estate scorsa su Asllani come vice-regista - e ci si aspetta un impiego maggiore -, la domanda se abbia senso tenere in rosa Brozovic come alternativa, a 6 milioni e passa" sia lecita. Specie perché nonostante Brozo sia un '92 "l’Inter potrebbe ancora incassare una buona cifra" dalla sua cessione. "Ma molto, se non tutto, passa dai prossimi 20 giorni".