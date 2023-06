Non solo Acerbi e Bisseck perché a completare il mosaico c'è anche il rinnovo di Stefan De Vrij che secondo Tuttosport sarà biennale. Il prolungamento dell’olandese, l’arrivo di Bisseck e il riscatto di Acerbi potrebbero portare all'addio di Danilo D’Ambrosio, "questo anche perché l’Inter vuole sostituire Skriniar con un big e i radar del club si sono (al momento) fermi sul profilo di Kalidou Koulibaly". Tema anche questo non semplice da affrontare specie perché il Chelsea non ha intenzione, almeno per ora, di cedere alle richieste dei nerazzurri facendo al contrario muro di fronte alla richiesta di prestito recapitata a Londra da Ausilio che non si fermerà davanti al primo no.

Al contrario il ds confida nella volontà del giocatore, piuttosto allettato dall'idea di fare rientro in Italia dopo i tanti anni trascorsi al Napoli. Ma niente è mai scritto con certezza nel mercato e la dirigenza di Viale della Liberazione ha già valutato l'eventuale piano B: l'alternativa al franco-senegalese potrebbe essere Eric Garcia su cui l’Inter avrebbe acceso i riflettori come reso noto da Sport.