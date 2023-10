La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Un due tre Inter! Thuram e Lautaro coppia perfetta: notte in testa. Un buon Toro per un tempo, poi l'infortunio di Schuurs apre la strada alla ThuLa ed è. 3-0. Per i due attaccanti 16 gol in 11 gare e martedì c'è già il Salisburgo", si legge.