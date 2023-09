Più di qualche imperfezione, secondo la Gazzetta dello Sport, nella direzione arbitrale di Inter-Fiorentina da parte dell’arbitro Matteo Marchetti, che, ad esempio, si è dimenticato di ammonire Cristiano Biraghi per un fallo di mano (31’), e soprattutto, Arthur per il brutto pestone rifilato a Barella (47’). Al limite del giallo, spiegano i colleghi della rosea, anche un “blocco” a metà campo di Milenkovic su Lautaro che ormai aveva saltato il serbo (50’).

Giusto, invece, il provvedimento alla fine della prima frazione per Barella: "le proteste del nerazzurro sono giustificate, ma eccessive e plateali", si legge.

Corrette, infine, le valutazioni nelle due aree di rigore: al 37', non c'è fallo di Bastoni su Nico Gonzalez (trattenuta lieve), mentre è netto il fallo di Christensen che frana su Thuram e vale il penalty per il 3-0 nerazzurro.