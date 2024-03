La Repubblica dedica ampio spazio alla vicenda Acerbi-Juan Jesus, sottolineando un "dettaglio" che non tutti hanno evidenziato: per far sì che arrivi una pena nei confronti dell'interista è "ovviamente necessario che la violazione sia accertata con prove inoppugnabili".

Dall'altra parte, però, per il quotidiano si configura come una "figuraccia" quella del "presidente dell’Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno, che ha condannato il razzismo, invitando però a «non strumentalizzare certi episodi»".