Oggi anche la Gazzetta dello Sport conferma il no secco di Zielinski all'offerta di rinnovo del Napoli: è un addio a tutti gli effetti. Il polacco, dalla prossima stagione, non sarà più un giocatore azzurro dopo 8 anni in Campania. No al rinnovo nonostante la proposta di un triennale da 4,5 milioni a stagione con bonus: offerta molto più vantaggiosa rispetto a quella dei mesi precedenti.

Ma le commissioni hanno avuto e continuano ad avere un peso. E così la mossa tardiva del club partenopeo non ha sortito gli effetti sperati. La Gazzetta, inoltre, conferma l'interesse serio dell'Inter, con Marotta specialista in questo tipo di situazioni: da tempo i nerazzurri seguono le vicende contrattuali di Zielinski e ci sono già stati dialoghi con il suo entourage. Occhio anche alla Juve, con Giuntoli pronto a dare l'assalto al suo ex giocatore. Ma l'Inter è in vantaggio e l'intesa appare vicina secondo il giornale milanese: quadriennale a cifre inferiori rispetto a quelle offerte dal Napoli, ma accontentando l'agente Bolek.