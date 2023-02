Tre dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista del match con la Sampdoria, posticipo serale di lunedì prossimo. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ancora di Correa, ma per il resto avrà tutta la rosa a disposizione esattamente come nel derby. Possibile il ritorno dal 1' di Brozovic, con il croato in ballottaggio con Mkhitaryan. Nodo da sciogliere anche sulla destra (Darmian o Dumfries?) e in attacco (Lautaro in vantaggio su Dzeko per far coppia con Lukaku). Lo scrive la Gazzetta dello Sport.