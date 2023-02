Solito giochino della Gazzetta dello Sport che accosta i protagonisti annunciati del derby di Milano ad alcuni supereroi. In particolare, ecco come vengono descritti i nerazzurri Calhanoglu, Lukaku e Lautaro.

CALHA - "Mister Fantastic può allungare il corpo come un elastico, ma il suo vero superpotere è la mente: è l’uomo più intelligente del mondo (almeno nell’universo Marvel) e il capo riconosciuto dei Fantastici Quattro che lo chiamano “cervellone”. Se giocasse a pallone non potrebbe che essere il regista come Calhanoglu, con il sangue freddo per “vedere” il gioco e superare il più spietato dei pressing".