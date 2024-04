Quella di stasera sarà una serata importante anche per gli ex portieri dell'Inter. Oltre al premio che attende Samir Handanovic (RILEGGI QUI), che ieri era a Oporto per osservare da vicino Taremi, oggi a San Siro è atteso anche André Onana: il portiere del Manchester United sarà in tribuna, non lontano da Lautaro e Pavard, pronto a salutare e fare il tifo per i suooi vecchi compagni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.