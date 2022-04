In una stagione vissuta tra alti e bassi, Handanovic vuole mettere le sue mani su un altro scudetto e, per farlo, servirà il vero Samir già a partire dal match con la Juventus. "E poi le motivazioni sono aumentate ora che c’è anche un rinnovo da doversi conquistare - ricorda la Gazzetta -. L’arrivo di Onana non lo spaventa, Handa sa di avere ancora qualcosa da dare all’Inter e di poter essere ancora protagonista. A partire dalla sfida alla Juve: ipnotizzare Vlahovic può valere già una bella fetta di scudetto".