Frattesi come Totti in quel famoso Roma-Juve del 2004. "Zitto, quattro gol e a casa". Ma cosa è successo? "Il destinatario era Krunic: dopo un contrasto tra i due e qualche parola di troppo Frattesi si è girato, si è portato l’indice al naso come a dire all’avversario di fare silenzio e poi ha fatto il segno del quattro con la mano. Quattro che poi è diventato cinque, curiosamente, proprio grazie a un gol dell’ex Sassuolo", ricostruisce la Gazzetta dello Sport. Un Frattesi esaltato da una settimana da ricordare per sempre tra Nazionale e Inter.