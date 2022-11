L'ormai inflazionata "crisi Inter" scandita dalla Gazzetta dello Sport secondo le lettere dell'alfabeto. Ogni lettera viene legata a un problema che secondo la rosea sta condizionando la stagione nerazzurra.

A come asse - L'asse mediana del campo ha sofferto a lungo, con Barella protagonista negativo.

B come Brozovic - Il croato è mancato parecchio a Inzaghi nonostante l'ottimo apporto di Calhanoglu.

C come confronti diretti - Finora i nerazzurri hanno perso con tutte le big in campionato, salvandosi solo con il Barça in Champions.

D come difesa - C’era una volta il bunker nerazzurro: il rendimento, soprattutto in trasferta, è da zona retrocessione.

E come esterni - I sostituti non sono all’altezza. Hakimi e Perisic sono solo un ricordo e anche Dimarco, il migliore fin qui, non è paragonabile a chi c'era fino a un anno fa.